زلزال تونس.. هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر والثاني في أسبوع

شغل زلزال تونس، بال الكثير من المواطنين، حيث وقع منذ ساعة فقط في البلاد وهو الثاني الذي يقع في نفس الأسبوع، وجاء ذلك بعد توقعات العالم هولندي فرانك هوجربيتس أنه سيحدث زلزال نهاية مارس الجاري، وبلغت شدة زلزال تونس الذي وقع بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر.

عمق زلزال تونس

ووقع زلزال تونس على عمق 5 كيلومترات أسفل القشرة الأرضية في حين لم يتم الإشارة إلى أي خسائر في الأرواح أو في الماديات، وذكر المعهد الوطني بتونس في بيان له أن البلاد تعرضت لهزة أرضية شرق مدينة نفزة التابعة لولاية باجة التي تبعد 150 كيلومتر عن العاصمة تونس.

زلزال تونس أقل شدة من نظيره في تركيا

ووقع زلزال تونس السابق في السبت الماضي 25 مارس وكانت شدته 3.5 ريختر ووقع في منطقة سيدي الهاني في ولاية سوسة ولكن لم يحدث أي خسائر في الأرواح وجاء هذا بعد زلزال وقع في تركيا وسوريا وتوفى وأصيب فيه أكثر من 50 ألف شخص وسط انهيار البنية التحتية في البلدين مع تقديم مساعدات من مختلف الدول والمنظمات الدولية وتنحية أي خلافات سياسية.

نصائح يجب فعلها عند قوع زلزال تونس

ويوجد عدة نصائح يمكن تجنبها عند وقوع زلزال تونس، ومنها تجنب استخدام المصعد نهائيًا، عدم الهبوط بسرعة كبيرة على السلم، وتجنب الجلوس بجانب النوافذ الزجاجية، والجلوس أسفل المنضدة الخشبية، الاختباء في المناطق الفارغة بين قطع الأثاث، وفي في حالة القيادة خلال الزلزال، يجب إغلاق السيارة والتواجد داخلها، ويجب تجنب صعود الكباري أو السير على المنحدرات خلال الهزة الأرضية، وحماية الرأس والعنق بقطعة من الخشب، وفي حالة الإصابة بمرض تنفسي، يجب تغطية الأنف والفم؛ لتجنب الاختناق نتيجة الأتربة التي تظهر بكثافة خلال سقوط السقف والأرضيات