تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. ماذا قال لمقربيه؟

كشف الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مؤكدا أنها شهدت تحسنا خلال الساعات الماضية كما تحدث معه ومع عدد من مقربين منه.

تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وحول تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم قال هندي في تصريح خاص لـ«الوطن»: تحدث معنا الدكتور، حيث كان يعاني من إرهاق وتعب نتيجة الصعود على الطائرة التي كانت تقله إلى الجزائر مما اضطر طاقم الطائرة إلى الهبوط في مالطا.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حديثه عن تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم قائلا: «ضغط الطائرة تسبب في مشكلة في التنفس، كما أنه كان في فرنسا قريبا لعمل تحاليل».

ماذا قال أحمد عمر هاشم بعد تعافيه؟

وبخصوص ما دار في الحديث بينه وبين الدكتور عمر هاشم قال الدكتور عبد الغني هندي: «قال عايزين نشكر الرئيس على تدخله وتخصيص طائرة تأتي به من مالطة، كما قال الحمد لله ربنا لطف».

وأشار هندي إلى أن الدكتور عمر هاشم من المتوقع أن يخرج من المستشفى الذي يعالج فيه بعد عودته من مالطا خلال يومين أو ثلاثة أيام

وأضاف «هندي» في تصريح سابق لـ«الوطن» اليوم أن الشيخ أحمد عمر هاشم في الوقت الحالي داخل العناية المركزة، للاطمئنان على صحته، وهناك تطور إيجابي ملحوظ في الكلام والحركة، مقارنة بما كان عليه وقت الأزمة الصحية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر، إن سبب الوعكة الصحية للشيخ أحمد عمر هاشم، هو أنه كان مرهقا قبل السفر ويأخذ مضادات حيوية، فحينما سافر أرهقته الرحلة علاوة على صيامه خلال السفر، فاجتمع عليا الأمران فأصيب بوعكة داخل الطائرة ولم يتحمل مشقة الطريق.

أوضح أيضا أن «هاشم» كان يلقي محاضرات ويحضر ندوات ولم يسترح قبل السفر، وأراد الذهاب إلى الجزائر لإعطاء الدروس الحسينية، فأصيب بأزمة صحية خلال السفر، فلجأ الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مالطا.

وقد أعلنت جامعة الأزهر إصابة الدكتور عمر هاشم بوعكة صحية وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، توجيه الرئيس السيسي بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا، وفق ما ذكر بيان جامعة الأزهر.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهوده الحثيثة في متابعة حالة الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.