أحمد عمر هاشم: الله خلق الرحمة 100 جزء وادخر منها 99 ليوم القيامة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله خلق الرحمة 100 جزء وادخر منها 99 ليوم القيامة، حيث إن رحمة الله وسعت كل شيء في الدنيا، وتتدارك خلقه جميعا، فقد سمى نفسه الرحمن الرحيم، وتبدأ سور القرآن الكريم، فيما عدا براءة، بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالله رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها.

الله جعل الرحمة 100 جزء

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم خلال برنامج «من هدي القرآن»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رحمة الله التي وسعت كل شيء، جعلها الله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، في قوله: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، وادخر الله 99 جزءا ليوم القيامة ليرحم بها الخلق يوم القيامة، ونعيش بجزء واحد من رحمة الله في الأرض.

الرسول رحمة للعالمين

ولفت أحمد عمر هاشم إلى أن الله أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وسن التشريعات أنزل الدستور السماوي، ليكون للناس رحمة والخروج من الظلمات إلى النور، ومن الضيق إلى الفرج.

وأشار إلى أن باب الله مفتوح أمام خلقه لمن أراد التقرب إليه، ولكنهم لم يلجأوا إلى الله.