«قطار الخير» يصل إلى سيناء في ذكرى العاشر من رمضان تحت شعار «وطن واحد»

ينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية بأرض الفيروز سيناء، دورة رياضية هي الأولى بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة منذ أكثر من 12 عاما، الدورة الرمضانية تشهد مباراة نهائية بين فريق نجمة سيناء وفريق البطل أحمد المنسي، ومن المقرر توزيع جوائز مالية قيمة على الفرق الفائزة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تكريم عدد من أسر الشهداء بكل مراكز شمال سيناء تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب وذلك في إطار الاحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان وفي ظل تطهير أرض الفيروز من الإرهاب الغاشم وعودة الأمن والأمان، كما يقوم المجلس بتوزيع 5000 حصة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة شمال سيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري كنوع من التشبيك في سبيل توصيل الخدمات الحقيقية للمستحقين، وذلك في ذكرى العاشر من رمضان تحت شعار «وطن واحد»، واستمرارا للحرص على وصول «قطار الخير» والأعمال الخيرية للمواطنين.