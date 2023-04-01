العثور على جثة مسن في منطقة مهجورة بالقاهرة.. والتحريات: مدمن مخدرات

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مسن ملقاة في أحد الأماكن المهجورة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وقررت النيابة العامة أخذ عينات دموية ومعوية من جثمان المتوفى وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لتحليلها لبيان اذا كانت تحتوي علي مخدرات وسموم من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة مسن ملقاة في أحدي الأماكن المهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنه يدعي عادل ز في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية

تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات بأن المتوفى معروف عنه إدمانه للمواد المخدرة، ورجحت التحريات بان سبب الوفاة هو تعاطي الشاب لجرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة