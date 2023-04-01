تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية، بقيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بموقف مركبات «التوك توك» الكائن بدائرة المركز.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين قيام شخصين من العناصر شديدة الخطورة، أحدهما محكوم عليه في عدد من القضايا الجنائية، مقيمان بدائرة المركز، يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وحال مشاهدتهما للقوات قاما بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما، وأسفر ذلك التعامل عن ضبط أحدهما وتبين إصابته بعيار ناري، وتم نقله للمستشفى، وبحوزته بندقية خرطوش، فرد محلي، وكمية من مخدر الحشيش، وهروب الآخر بالدراجة النارية.

وبتاريخ 31/3/2023 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامي الهارب بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز، وحال استشعاره باقتراب القوات قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها من «بندقية آلية» كانت بحوزته ما نتج عنه إصابة ووفاة طفلة «تصادف تواجدها بمحيط الواقعة».

كما أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بجواره على بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش، وبسؤال والد الطفلة المتوفاة اتهم المذكور بالتسبب في إصابة نجلته ووفاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العام التحقيق.