أعلنت هيئة المساحة المصرية عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك اليوم السبت بعد مرور الثلث الأول من الشهر الكريم.

ويستعرض «الوطن» عدد ساعات صيام اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك في القاهرة ومحافظات مصر المختلفة والتي يتباين فيها بعض الاختلاف في مواعيد أذان الفجر وأذان المغرب.

عدد ساعات صيام العاشر من رمضان في القاهرة الكبرى

وبحسب إمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان الفجر في القاهرة في تمام الساعة 4:17 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:13 ليصل إجمالي عدد الصيام 14 ساعة و3 دقائق.

وأعلنت هيئة المساحة موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 4:17 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:14 ليصل إجمالي عدد الصيام 14 ساعة ودقيقتين.

واعلنت هيئة المساحة موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية في تمام الساعة 4:17 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:14 ليصل إجمالي عدد الصيام 14 ساعة ودقيقتين.

عدد ساعات صيام العاشر من رمضان في الإسكندرية

وبحسب إمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان الفجر في الإسكندرية في تمام الساعة 04:20 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:19 ليصل عدد الصيام الي 14 ساعة ودقيقة فيما جاء موعد أذان الفجر في مطروح في تمام الساعة 04:31 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:30 ليصل عدد ساعات الصيام الي 14 ساعة ودقيقة.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد موعد أذان الفجر في كفر الشيخ في تمام الساعة 04:17 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:15 ليصل عدد الصيام إلى 14 ساعة ودقيقتين.

عدد ساعات صيام العاشر من رمضان في الدلتا

وبحسب إمساكية شهر رمضان أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في المنصورة في تمام الساعة 04:15 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:13 ليصل عدد الصيام الي 14 ساعة ودقيقتين فيما جاء موعد أذان الفجر في الغربية في تمام الساعة 04:17 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:15 ليصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة ودقيقين.

وأعلنت هيئة عدد ساعات صيام العاشر من رمضان في القاهرة والمحافظات المصرية موعد أذان الفجر في الشرقية في تمام الساعة 04:14 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:12 ليصل عدد الصيام إلى 14 ساعة ودقيقتين.

عدد ساعات صيام العاشر من رمضان في مدن القناة وسيناء

وبحسب إمساكية شهر رمضان اعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في بورسعيد في تمام الساعة 04:11 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:10 ليصل عدد الصيام الي 14 ساعة ودقيقة فيما جاء موعد أذان الفجر في الإسماعيلية في تمام الساعة 04:12 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:10 ليصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة ودقيقتين.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في شمال سيناء في تمام الساعة 04:07 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:04 ليصل عدد الصيام الي 14 ساعة و 3 دقائق فيما جاء موعد أذان الفجر في جنوب سيناء في تمام الساعة 04:06 دقيقة فيما جاء موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:01 ليصل عدد ساعات الصيام الي 14 ساعة و5 دقائق.