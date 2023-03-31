تخفيض كبير في أسعار السلع بمبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر رمضان

تستمر مبادرة «كلنا واحد»، حتى نهاية شهر رمضان المبارك 2023، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيان رسمي صادر عنها مؤخرًا، وتأتي مبادرة كلنا واحد استجابة سريعة لمبادرة أطلقها الرئيس السيسي منذ عدة سنوات، وتعرض أسعار السلع بتخفيضات تصل إلى 60 في المائة على عدد من السلع المعروضة في معارض كلنا واحد المعلنة أيضًا على منصة وزارة الداخلية بالعناوين.

أسعار السلع في مبادرة كلنا واحد

وتشهد أسعار السلع في مبادرة كلنا واحد انخفاض ملحوظ في عدد كبير من السلع المعروضة في جميع معارض كلنا واحد في القاهرة الكبرى والمحافظات المحددة من قبل وزارة والتي يزيد عددها عن 34 سلسلة تجارية وتنتشر بين أكثر من 105 فروع حول القاهرة والمحافظات.

تخفيض في أسعار السلع يصل إلى 60 في المائة

وأعلنت وزارة الداخلية عن مراكز كلنا واحد وأسعار السلع في المراكز التجارية المنتشرة في القاهرة والمحافظات وبتخفيض يصل إلى 60 في المائة، وأن المراكز التجارية عبارة موزعة كالتالي:

المراكز التجارية وأسعار السلع في كلنا واحد

- البحيرة تتواجد في عدة مراكز وهي دمنهور، إيتاي البارود، كفر الدوار، أبو حمص.

- محافظة سوهاج في مناطق الثقافة، والشهيد.

- في الإسكندرية: محطة مصر، بولكلي، فيكتوريا، أمام حي المنتزه.

- في كفر الشيخ توجد في مناطق فوه، الحامول، دسوق.

- في محافظة الغربية توجد في طنطا وشارع سعيد بجوار كلية التجارة.

- في محافظة الدقهلية: المنصورة أمام إستاد المنصورة الرياضي في شارع الجيش.

في محافظة بني سويف: قاي، النويرة، العواونة، ننا، منشأة الحاج جميعهم بمركز إهناسيا.

- وفي محافظة المنوفية تصدرت مدينة شبين الكوم والتي تعد مقرا دائما للمعرض، في شارع الشهيدة جودة بمدينة تلا.

- وفي محافظة الشرقية توجد مبادرة كلنا واحد بجوار السجن العمومي بقسم ثان الزقازيق، بشارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح.

وفي محافظة القليوبية يوجد 119 منفذا ثابتا و129 متحركا، وفي محافظة الفيوم، نادي الشرطة، والمرور، ومجمع المصالح، والنجدة، ونقطة مبارك، قرية تلات بمركز الفيوم، أبشواي، قرية سنرو الفبلية، قرية منية الحيط، قرية قارون قرية كحك، قرية والشواشنة.