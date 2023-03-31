«الأوقاف» تفتتح 52 مسجدا في 20 محافظة خلال الجمعة الثانية من شهر رمضان

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الثانية من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، 52 مسجداً في 20 محافظة، بينها 39 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و13 مسجداً صيانة وتطويراً، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الغربية، تم افتتاح مسجد الليثي بقرية سنديسط بمركز زفتى، ومسجد عزبة الوالدة باشا بعزبة الوالدة باشا بمركز قطور، وفي محافظة شمال سيناء، تم افتتاح مسجد الجفجافة بقرية الجفجافة بمركز الحسنة وسط سيناء، وفي محافظة الأقصر تم افتتاح مسجد السلام بقرية أبو قليعي بمركز أرمنت، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية الريانية بمركز أرمنت، وفي محافظة القاهرة تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة 50 فدان بمدينة 15 مايو الإسكان الاجتماعي.

وفي محافظة مطروح تم افتتاح مسجد بلال بن رباح بالكيلو 4 بغرب مطروح، ومسجد أولاد عبد الزين بالنجيلة، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مسجد السعادة بقرية الغرق بمركز إطسا، ومسجد الراضي بمركز سنورس، ومسجد الدكتور بقرية المظاطلي بمركز إطسا، ومسجد علي محجوب بمركز طامية، ومسجد برغوت، بمركز سنورس، ومسجد الرحمة، بعزبة حسن شرابي، بمركز الفيوم، ومسجد الرحمن، بعزبة محجوب يادم، بمركز إطسا، ومسجد الفردوس، بقرية الغريب، بمركز الفيوم.

وفي محافظة الجيزة، تم افتتاح مسجد العتيق، بقرية طهما، بمركز العياط، وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد عزبة زويل البحري، بمركز حوش عيسى، ومسجد عزبة الهباب، بقرية محلة داود، بمركز الرحمانية، ومسجد أبو شويشة، بقرية دفشو، بمركز كفر الدوار، ومسجد عزبة الست الكبير، بقرية الكوم الأخضر، بمركز حوش عيسى، ومسجد الوليلي، بقرية زاوية نعيم، بمركز أبو حمص، وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد السلام، بقرية الشيخ عتمان الغربي بمركز مغاغة، ومسجد أولاد علام، بقرية الجرنوس، بمركز بني مزار، ومسجد الرحمة، بعزبة أمين عبد السلام، بقرية دروة، بمركز ملوي، ومسجد الشيخ موسى، بقرية القمادير الطيبة، بمركز سمالوط، ومسجد الرحمن، بعزبة السيد عزمي، بمركز بني مزار ، ومسجد خالد بن الوليد، بقرية دلجا، بمركز دير مواس، والمسجد الكبير، بقرية هور، بمركز ملوي، ومسجد القشيري، بعزبة شاكر أبو عزيز، بمركز مطاي، ومسجد الرحمن، بقرية عزوز، بمركز أبو قرقاص.

مساجد جديدة في قنا

وفي محافظة قنا، تم افتتاح مسجد آل عبد الحليم، بقرية كوم يعقوب، بمركز أبو تشت، والمسجد الكبير، بقرية كوم يعقوب، بمركز أبو تشت، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد الحاج علي محمد أبو الحسن، بقرية كوم أبو شيل، بمركز أبنوب، وفي محافظة أسوان، تم افتتاح مسجد الرحمن، بالكرامة، بقرية وادي النقرة، بمركز عنيبة، وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق، بغرب طهطا، وفي محافظة الوادي الجديد، تم افتتاح مسجد تقسيم الشباب، بقرية العروبة بغرب الموهوب، بمركز الداخلة، وفي محافظة الإسكندرية، تم افتتاح مسجد الرحمن الرحيم، بعزبة جمال، بالتوفيقية، بخورشيد، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد الشهيد عبد الرحمن صقر، بعزبة أم زغيب، بقرية منشأة رضوان، بمركز أبو كبير.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة بني سويف، جرى افتتاح مسجد فجر الإسلام، بقرية دنديل، بمركز ناصر، ومسجد مالك الملك، بعزبة السنط، بقرية الزيتون، بمركز ناصر، وفي محافظة السويس، وافتتاح مسجد أسامة بن زايد، بالمستقبل، بحي فيصل، وفي محافظة الوادي الجديد، وافتتاح مسجد عدن الحكومي، بقرية عدن، بمدينة باريس، وفي محافظة سوهاج، وافتتاح مسجد العساكرة، بقرية تونس، بمركز سوهاج، وفي محافظة البحيرة، جرى افتتاح مسجد البهي الكبير، بمركز إيتاي البارود، ومسجد عيسى أبو شهبة، بمدينة دمنهور، وفي محافظة كفر الشيخ، جرى افتتاح مسجد التوبة، بالقنطرة، بمركز كفر الشيخ.

وفي محافظة المنيا، جرى افتتاح مسجد الزغايبة، بقرية الناصرية، بمركز بني مزار، ومسجد الزاوية، بقرية سيلا الغربية، بمركز مطاي، وفي محافظة الدقهلية، جرى افتتاح مسجد النور، بقرية الربيعة، بمركز دكرنس، وفي محافظة مرسى مطروح، جرى افتتاح المسجد الكبير، بالضبعة، ومسجد أبو بكر الصديق، بالنجيلة.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1012 مسجداً، بينها 822 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و190 مسجداً صيانة وتطويراً.