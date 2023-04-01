القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 6 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومديريتي أمن «دمياط - القاهرة»، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة «دمياط الجديدة - أول مدينة نصر» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 3 عناصر إجرامية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهما «كمية لمخدر الكوكايين وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتفي محمول – سلاح أبيض».

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة العبور، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته «عدد 2100 قرص مؤثر – مبلغ مالي - هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بترويجه للمواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

قيمة المخدرات 6 ملايين جنيه

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ6 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.