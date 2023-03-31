وزارة الداخلية النمساوية تحذر من زيادة الهجمات الإلكترونية الروسية

سجلت وزارة الداخلية النمساوية، زيادة في الهجمات الإلكترونية الروسية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير من العام الماضي، وحذرت من ذلك.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إن تركيز الأمن النمساوي القوي في الوقت الحالي يقع على تداعيات الأزمة الحالية في أوكرانيا، التي شهدت زيادة في الهجمات الإلكترونية من قبل جهات حكومية روسية.

دور المخابرات الروسية في الهجمات الإلكترونية

واعتبرت الوزارة، أن أجهزة الاستخبارات الروسية وظفت شركات استشارية لبناء مخطط للهجمات الإلكترونية وحملات التضليل، مشيرة إلى استثمار النمسا كثيرًا في الأمن السيبراني خلال السنوات الأخيرة؛ إذ جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني منذ عام 2021.