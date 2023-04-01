ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بوسط الإكوادور إلى 23 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، مدينة ألوسي في إقليم تشيمبوراكو وسط الإكوادور إلى 23 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

فقدان 72 شخصًا جراء الانهيار الأرضي

وأشارت السلطات في الإكوادور، في وقت سابق، إلى فقدان 72 شخصًا، وأصيب 38 آخرون، وانتشال 32 شخصًا من تحت الأنقاض.

وأسفر انهيار أرضي، ضرب مدينة ألوسي في إقليم تشيمبوراكو وسط الإكوادور، يوم الأحد الماضي، تدمير 57 منزلاً وإلحاق أضرار بـ 163 آخرين.

ووصل عدد المتضررين من الانهيار الأرضي إلى 850 شخصًا بينهم 175 شخصًا أصبحوا بلا مأوى.