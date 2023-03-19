زلزال الإكوادور.. مذيع يترك الاستديو على الهواء مباشرة

وقع قبل نحو ساعات زلزال الإكوادور الذي ظهر فيه في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمذيعي قناة تليفزيونية يتركون الاستديو ويغادورن، بسبب الزلزال الذي حدث على الهواء، وبلغت شدة زلزال الإكوادور 6.9 على مقياس ريختر لمقياس الزلازل.

قبل قليل…



زلزال يضرب الإكوادور بقوة 6.9 على مقياس ريختر



المقطع لمذيعي قناة تلفزيونية يبثون أحد البرامج على الهواء مباشرة وتفاجأوا باهتزاز الأرض من تحتهم مما تسبب في انقطاع البث.pic.twitter.com/sPQY3CiEaU — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 18, 2023

رصد هيئة المسج الجيولوجي الأمريكي لزلزال الإكوادور

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزال الإكوادور في منطقة جواياس الساحلية في البلاد، وهي ثاني أكبر مدينة ومركزه على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، وهي منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين شخص.

وفاة نحو 14 شخصا في زلزال الإكوادور

وكشفت التقارير أنه تم إجلاء المواطنين بعد وقوع زلزال الإكوادور وسط الرئيس في البلاد، جييرمو لاسو السكان إلى الهدوء وعدم الفزع في ظل هذا الحدث الجلل ومات في هذه الهزة نحو 14 شخصا وأصيب آخرين، وتم تدمير منازل ومباني.

تصدعات في منازل بعد زلزال الإكوادور

وسجلت السلطات المحلية في البلاد، تصدعات في مبان ومنازل في جواياكيل وانهارت جدرات بعض المنازل مع أمر السلطات بغلق 3 أنفاق خوفا من حدوث أضرار أكبر في الماديات أو الأرواح وسط انتشار حالة الذعر والخوف في البلاد.

زلزال الإكوادور بعد شهر من أزمة تركيا وسوريا

وجاء زلزال الإكوادر بعد شهر وأسبوعين من وقوع زلزال في تركيا وسوريا، بلغت شدته 7.8 ريختر، وتوفى وأصيب فيه أكثر من 55 ألف شخص، وسط ارتدادت مستمرة في منطقة المتوسط امتدت إلى مصر ولبنان والجزائر والمغرب، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.