الرئيس جييرمو لاسو يزور مصابي زلزالي الإكوادور.. وتسجيل 5 هزات ارتدادية

زار رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، مصابي الزلزالين الذين تعرض لهما جنوب البلاد في وقت سابق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 381 آخرين.

وفي وقت سابق، وقع زلزالان بقوة 6.5 و4.8 درجة على مقياس ريختر، على بعد 59 كيلومترا من مدينة «جواياكيل».

تضرر 90 منزلاً جراء زلزالي الإكوادور

من جانبها، أشارت السلطات، إلى تضرر 90 منزلاً وتدمير 44 أخرى، فيما قالت وزارة التربية والتعليم، إن 14 وحدة تعليمية تضررت جراء زلزالي الإكوادور.

لاسو يدعو إلى الهدوء

وفي وقت سابق، توجه رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، إلى مدينة «جواياكيل»، وقال إن المصابين يتلقون الرعاية الأولية في المستشفيات، ودعا لاسو، في وقت سابق، عبر «تويتر»، إلى الهدوء.

وفي وقت سابق، شعر السكان في العاصمة «كيتو» بزلزالي الإكوادور. وقالت وسائل إعلام محلية، إنه جرى الإبلاغ بعد الزلزال الأول عن أكثر من 5 هزات ارتدادية.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظات مرعبة عاشها عدد من الحاضرين في برنامج تلفزيوني داخل استوديو تصوير بإحدى القنوات، لحظة وقوع زلزال الإكوادور، وأظهر المقطع اهتزاز الأرض من تحتهم.

وقام أحد الحاضرين، سريعا من على الكرسي، فيما قطعت القناة البث المباشر، وفاق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.