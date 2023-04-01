إصابة 15 شخصا في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا «صور»

أصيب 15 شخصا على الأقل بينهم حالة خطيرة، جراء خروج قطارين عن مساريهما بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة على بعد حوالي 15 كيلومترا من العاصمة السويسرية «برن».

3 أطفال من بين المصابين في خروج قطارات عن مسارها بسويسرا

وقالت الشرطة السويسرية في بيان، إن رياحا شديدة وأمطارا غزيرة تسببت في خروج قطارين عن مساريهما في مدينتي «بورن زوم هوف» و«لوشيرز» غرب البلاد، مضيفة في بيان، إن من المصابين 3 أطفال، أصيبوا في الحادثة بالمدينة الأولى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام، إن قطار مدينة ««بورن زوم هوف» كان على متنه 54 شخصا، بينما القطار الأخر كان يحمل 16 راكبا.

وأشارت وسائل إعلام، إلى إلحاق أضرار بعمود خط كهرباء على خط السكة الحديد في الحادث.