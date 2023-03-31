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خروج قطارين عن القضبان في سويسرا.. ووقوع إصابات

كتب:

عمرو حسني
08:22 م | الجمعة 31 مارس 2023
حادث قطار في سويسرا

حادث قطار في سويسرا

ذكرت شرطة سويسرا، مساء اليوم الجمعة، إصابة عدد من المواطنين بعد وقوع حادثين منفلصين جراء خروج قطارين عن مسارهما بشمال غرب سويسرا.

إصابة عدد من رجال الإطفاء والإسعاف 

وأوضحت متحدثة باسم شرطة كانتون برن لوكالة فرانس برس: «هناك إصابات في كلا القطارين»، مضيفة أن الشرطة ورجال الإطفاء وعمال الإسعاف تعرضوا للإصابة.

وخرجت العربة الأخيرة من قطار عن المسار، في حين خرجت أخرى في قطار آخر عن مسارها على بعد 40 كيلومترا من مسار الحادثة الأولى.

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