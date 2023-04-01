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مصرع شخص وإصابة 30 شخصا في انهيار سقف مسرح بأمريكا

كتب:

حسن رمضان
06:42 ص | السبت 01 أبريل 2023
آثار انهيار سقف «مسرح أبولو» بولاية إلينوي الأمريكية

آثار انهيار سقف «مسرح أبولو» بولاية إلينوي الأمريكية

لقى شخصا واحدا مصرعه وأصيب نحو 30 آخرين جراء انهيار سقف مسرح في ولاية إلينوي الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة، حيث هبت العواصف الشديدة في المنطقة مساء أمس الجمعة.

تواجد 260 شخصًا فقط في مسرح أبولو

وانهار سقف مسرح أبولو في مدينة بيلفيدير بولاية إلينوي خلال حفل موسيقي داخل المبنى، الذي يتسع لـ 1.5 ألف متفرج، وأشارت وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى تواجد 260 شخصًا فقط.

وانهار السقف والمظلة بعد حوالي نصف ساعة من بدء الحفل الموسيقى بسبب الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 144 كيلومترًا في الساعة. 

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بقلم حسن رمضان