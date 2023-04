مصرع شخص وإصابة 30 شخصا في انهيار سقف مسرح بأمريكا

لقى شخصا واحدا مصرعه وأصيب نحو 30 آخرين جراء انهيار سقف مسرح في ولاية إلينوي الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة، حيث هبت العواصف الشديدة في المنطقة مساء أمس الجمعة.

وانهار سقف مسرح أبولو في مدينة بيلفيدير بولاية إلينوي خلال حفل موسيقي داخل المبنى، الذي يتسع لـ 1.5 ألف متفرج، وأشارت وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى تواجد 260 شخصًا فقط.

وانهار السقف والمظلة بعد حوالي نصف ساعة من بدء الحفل الموسيقى بسبب الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 144 كيلومترًا في الساعة.

BREAKING: A large section of the roof of the Apollo Theatre in Belvidere, Illinois has just collapsed during a concert. Rescue crews are on the scene. Further details:



- Mass Casualty event

- EMS requesting twenty ambulances to the scene

- Took place during a Morbid Angels… pic.twitter.com/u8kENEyKNk