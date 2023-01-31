الشرطة الأمريكية تفصل ضابطين في مقتل «نيكولز»: فشلا في حمايته من العنف

نفذت الشرطة الأمريكية إجراءات تاديبية أخرى بحق ضابطي شرطة آخرين في مدينة ممفيس، كما فصلت ثلاثة من فريق استجابة الطواريء في إطار التحقيقات بوفاة تاير نيكولز، سائق سيارة من أصحاب البشرة السودا ، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

ويوسع هذا الإجراء دائرة العقوبة تجاه عنف الشرطة، بعد أن أظهر مقطع فيديو، فشل عدد أكبر من الضباط في مساعدته بخلاف الضباط الخمسة المتهمين بضربه حتى الموت.

فصل ضابطين يرفع عدد المفصولين إلى سبعة

وأعلنت إدارة الشرطة أنّ الضابط بريستون هيمفيل، وهو أبيض، قد أُعفي من الخدمة، كما قالت إنّ ضابطا آخر قد تم إعفاؤه ، لكن دون تسميته أو تحديد الدور الذي لعبه في الحادث، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضباط ممفيس الذين تم تأديبهم إلى سبعة، بما في ذلك الضباط الخمسة السود الذين تم فصلهم الأسبوع الماضي، واتهموا بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الثانية وجرائم أخرى في ضرب نيكولز ووفاته في 10 يناير، وذلك بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

فصل فنيين إسعاف

من جهة اخرى، أعلن مسؤولو إدارة الطورئ في ممفيس إقالة فني الطوارئ الطبية، وقالت رئيسة الغدارة جينا سوت في بيان، إنّ الإدارة تلقت اتصالا من الشرطة يبلغ عن شخص تعرض لرذاذ الفلفل، ووصل الفنيين لموقع الحادث، وقال البيان إنه تم تقييد نيكولز على الأرض وسقط على سيارة تابعة للفرقة.

وتابع البيان أنّ الفنيين المفصولين، بناءً على طبيعة المكالمة والمعلومات التي أبلغتهم بها الشرطة، «أخفقا في إجراء تقييم ملائم للمريض نيكولز»، وذكر البيان أنه تم استدعاء سيارة إسعاف ووصلت الساعة 8:55 مساءً، وقامت وحدة طوارئ برعاية نيكولز وغادرت معه إلى المستشفى الساعة 9:08 مساءً، بعد 27 دقيقة من وصول الفنيين، الذين أدانهم التحقيق، وخلص إلى أنهم انتهكوا سياسات وبروتوكولات متعددة، «أفعالهم أو تقاعسهم عن المشهد في تلك الليلة لا يفي بتوقعات إدارة طواريء ممفيس».