خروج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن القضبان فى ولاية أريزونا الأمريكية

خرج قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن القضبان بغرب ولاية أريزونا الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز الأمريكية».

لم ترد أي تقارير بعد عن أى تسرب للمواد الخطرة

وأفادت الصحيفة أنه لم ترد أي تقارير بعد عن أي تسرب للمواد الخطرة عقب الحادث الذي وقع فى مقاطعة موهافي بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.

السلطات أبلغت المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي بالحادث

وذكرة قناة «فوكس 10» التابعة لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أن السلطات أبلغت المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي وشركة (بي.إن.إس.إف) للسكك الحديدية بالحادث ويحققان في الوقت الحالي.

وفي فبراير، تسبب خروج قطار شحن عن القضبان في تسرب أكثر من مليون جالون من المواد الخطرة والملوثات في المنطقة المحيطة بمدينة «إيست بلاستاين» بأوهايو، مما دفع الولاية لرفع دعوى قضائية والمجلس الوطني لسلامة النقل لإجراء التحقيقات اللازمة.