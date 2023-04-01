رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معهد البحوث الفلكية يكشف موعد بدر شهر رمضان 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
09:48 ص | السبت 01 أبريل 2023
هلال

هلال

كشف الدكتور أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدر شهر رمضان 2023 وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأوضح «تادروس»، أنَّ الـ6 من أبريل الجاري سيتمّ اكتمال القمر، مبينًا أنَّه يظهر قرص القمر بدرًا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 6 أبريل الموافق 15 رمضان 1444 هجريًا، ويبلغ لمعانه 100% ويظل بالسماء طوال الليل إلى أنَّ يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وهو يتزامن مع منتصف شهر رمضان 2023.

بدر شهر رمضان 2023

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد، أنَّ  القمر يبدو  للجميع كما لو كان بدرًا في الفترة من يوم 4 إلى 7 أبريل  الجاري، موضحًا أنَّ البدر يُعرف باسم القمر الزهري أو العشب أو الوردي، وذلك دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام.

وأكّد المعهد القومي للبحوث أنَّ موعد عيد الفطر المبارك 2023 سيكون يوم الجمعة وسيوافق 21 أبريل الجاري، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

 

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي يلتقي بموظفي الديوان العام في حفل إفطار جماعي

«التعليم العالي»: تعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية

«التعليم العالي»: ندب شريف صالح للقيام بأعمال الإدارة المركزية للوافدين

وزير التعليم العالي يكلف «إسلام حمزة» بأعمال رئيس «الاستشعار من البُعد»
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.