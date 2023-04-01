معهد البحوث الفلكية يكشف موعد بدر شهر رمضان 2023

كشف الدكتور أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدر شهر رمضان 2023 وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأوضح «تادروس»، أنَّ الـ6 من أبريل الجاري سيتمّ اكتمال القمر، مبينًا أنَّه يظهر قرص القمر بدرًا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 6 أبريل الموافق 15 رمضان 1444 هجريًا، ويبلغ لمعانه 100% ويظل بالسماء طوال الليل إلى أنَّ يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وهو يتزامن مع منتصف شهر رمضان 2023.

بدر شهر رمضان 2023

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد، أنَّ القمر يبدو للجميع كما لو كان بدرًا في الفترة من يوم 4 إلى 7 أبريل الجاري، موضحًا أنَّ البدر يُعرف باسم القمر الزهري أو العشب أو الوردي، وذلك دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام.

وأكّد المعهد القومي للبحوث أنَّ موعد عيد الفطر المبارك 2023 سيكون يوم الجمعة وسيوافق 21 أبريل الجاري، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.