الشؤون الإسلامية بالسعودية تحدد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، كل فروع الوزارة بمناطق المملكة، بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع، عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر؛ لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم، وفق صحيفة «سبق» السعودية.

جاء ذلك في تعميم يؤكد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وتهيئة المصليات بكل الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل؛ ليؤدّي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، كما تضمّن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى، في جميع مناطق المملكة.

يأتي تعميم وزير الشؤون الإسلامية في السعودية تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات وصيانة ونظافة؛ كي يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة.