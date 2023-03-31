وزير التعليم العالي يلتقي بموظفي الديوان العام في حفل إفطار جماعي

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادات وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إفطار جماعي، أمس، وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة لكافة الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وخلال اللقاء، أشار د. أيمن عاشور إلى أنه سيتم تسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل على جميع العاملين بالوزارة والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان.

الاشتراك السنوي

وأوضح الوزير أن الموظفين لن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الاشتراك السنوي، كما يحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج، ومقدمًا الشكر لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس الذي ساعد في استخراج الكارنيهات لجميع موظفي الوزارة، متمنيًا أن ينعم الجميع بالصحة والسلامة والعافية، معلنا عن صرف مكافأة لجميع العاملين بالوزارة بمناسبة شهر رمضان.

مكافأة للعاملين

شهد لقاء الوزير حضور د. السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ود.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وأ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأ. محمد محمود أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الوزارة ومديري العموم وأعضاء الجمعية العمومية لجمعية رعاية العاملين.