دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك.. اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير

بحلول اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، نكون قد وصلنا إلى نهاية العشر الأوائل للشهر الفضيل، لذلك يكثر المسلمون من الدعاء، ويتناول التقرير التالي دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، علما بأنه لا يوجد دعاء مخصص لكل يوم من أيام رمضان، فكل الأدعية يمكن ترديدها في أي وقت.

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك

وبخصوص موضوع دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك 2023، فالمسلم يسأل الله خير الدنيا والآخرة دون التقيد بصيغة معينة أو وقت معين، لأن الدعاء هو عبادة المسلم التي يناجي فيها ربه، ويدعو من قلبه بما يحب ويقربه إلى الله عز وجل، ومن هذه الأدعية:

- «اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ»،«اَللّهُمَّ أعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَآثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ»، «اللهم قلل عثراتنا، واغفر زلاتنا، و كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار»، «اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِإنابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ».

- «اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ، اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ اَمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَأوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ».

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك

واستكمالا للحديث عن دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك فيمكن أيضًا ترديد الأدعية التالية فهي من الأدعية المستحبة:

«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ».

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في صحيح السنة النبوية أن هناك أدعية يومية في رمضان، وما جاء من أحاديث حول هذا الأمر ضعيفة الإسناد، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت من العام.