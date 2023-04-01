دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023.. «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»

بحلول اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، نكون قد وصلنا إلى نهاية العشر الأوائل للشهر الفضيل، الذي تعظم فيهم العبادة وتكون روحانية في كل مكان وداخل قلب كل مسلم طوال الشهر، لذلك يحب أن يكثر المسلمون من عبادة الدعاء، وبهذه المناسبة يتناول التقرير التالي موضوع دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023، علما بأنه لا يوجد دعاء مخصص لكل يوم من أيام رمضان.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023

وبخصوص موضوع دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023، فالمسلم يسأل الله خير الدنيا والآخرة دون التقيد بصيغة معينة أو وقت معين، لأن الدعاء هو عبادة المسلم القريبة منه والتي يناجي فيها ربه، ويدعوا من قلبه بما يحب ويقربه إلى الله عز وجل، ومن هذه الأدعية:

- اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم.

- اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك، أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023

ومن دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر أيضا:

- اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.

- اللهمَّ إني أعوذ بك من العجزِ والكسل، والجُبنِ والبُخل، والهَرمِ وعذابِ القبر.