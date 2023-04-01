وزير الري: استمرار أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

وقال «سويلم» إن وزارة الموارد المائية والري، تُنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، إضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك لمجري نهر النيل، ومواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي.

مواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره

وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ كورنيش واجهة مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بإجمالي طول 2350 مترا، كما جرى إنهاء عملية حماية جوانب نهر النيل وعمل كورنيش المنشأة 1 بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بطول كيلومتر، كما تجري عملية توسعة الكورنيش الغربي بسوهاج بالتكسيات الحجرية (التدبيش) وتنفيذ عمل صناعي أعلى مأخذ محطة مياه الشرب (البربخ) بإجمالي طول 800 متر بمركز سوهاج، إذ تتم كل هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج.

تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت في قنا

ويجري استكمال وتطوير كورنيش النيل بأبو شوشة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بطول 127 مترا، وجرت الموافقة على أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقي بمحافظة قنا بطول نحو 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة بالمحافظة إذ تتضمن أعمال التطوير مارينا للمراكب الشراعية ومراسي للفنادق العائمة.

وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكة الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط تليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم وأخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل.

جدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكل محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات.