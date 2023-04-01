رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور إمام النجمي: أحد رواد العلاج الطبيعي

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، اليوم، الدكتور إمام النجمي العميد السابق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، وأحد رواد العلاج الطبيعي في مصر الوطن العربي.

كلية العلاج الطبيعي

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، منوهًا بإنجازاته وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

يذكر أن الدكتور إمام النجمي حصل على جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الطبية، وجرى تكريمه في عيد العلم الثاني عشر، وقد عين رئيسًا لقسم العلاج الطبيعي للأطفال، ثم وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب لفترتين، ثم عميدا للكلية لفترتين، وعين رئيسا للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي ومقرراً للجنة العلمية للترقيات لدورتين متتاليتين، كما عمل مستشارًا طبيا للعلاج الطبيعي بمستشفيات الشرطة وأستاذا زائرا بالمملكة العربية السعودية، وتقلد الكثير من المناصب الإدارية في اللجان العلمية ولجان اختيار القيادات والعمداء بجامعة القاهرة.