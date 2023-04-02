المتهمة بسرقة حقيبة نقود بها 650 ألف جنيه تعترف: «خدتها من العربية»

«استنيت لما صاحب العربية سابها قدام بيته وطلع وفتحتها وخدت منها الشنطة بتاعته»، بهذه الكلمات اعترفت السيدة المتهمة بسرقة حقيبة بها 650 ألف جنيه من داخل إحدى السيارات في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أمام جهات التحقيق، بعدما نجحت أجهزة الأمن في القبض عليها.

سرقة حقيبة نقود بها 650 ألف جنيه

وأضافت المتهمة خلال جلسة التحقيق التي أجريت معها: «أنا أصلا شغالة معاه، وكنت عارفة إنه يبقى معاه شنطة في اليوم ده فيها مبلغ كبير، وفضلت مراقباه لحد ما ركن العربية قدام البيت وطلع».

صاحب العربية ترك أبوابها مفتوحة

وتابعت المتهمة أثناء جلسة التحقيق: «لاقيت أبواب العربية مش مقفولة، فخدت الشنطة بسرعة وهربت من المكان كله قبل ما حد يشوفني»، مؤكدة أنها كانت تحتاج إلى الأموال في تلك الفترة.

القبض على المتهمة

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الخميس القبض على المتهمة بسرقة حقيبة نقود من داخل إحدى السيارات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمة بسرقة حقيبة نقود بها 650 ألف جنيه في مدينة نصر، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليها ما ينص عليه قانون العقوبات، وتحديدا في المادتان 317 و318، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس، وذلك لأن السرقة لم تقترن بأي ظرف مشدد.