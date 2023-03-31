كشف ملابسات العثور على جثة خفير في الشرقية.. منع المتهم من سرقة شقة بالعقار

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، بالعثور على جثة (خفير خصوصي - مقيم بدائرة القسم) موثوق اليدين داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا وله محل إقامة آخر).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بدلوفه للعقار محل الواقعة بقصد السرقة ولدى شعور المجني عليه بتواجده قام بالتعدي عليه بعصا خشبية على رأسه حتى أفقده الوعي، وقام بتوثيق يده من الخلف بحبل وتعدى عليه بذات العصا، ما أدى لوفاته، ثم استولى على هاتفه المحمول، ولاذ بالهرب وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول خشية ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.