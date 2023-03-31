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كشف ملابسات فيديو سرقة هواتف محمولة من محل بالإسكندرية وضبط 5 متهمين

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:14 م | الجمعة 31 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ما جرى نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على «فيس بوك»، متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المُراقبة تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة هواتف محمولة من (محل خاص بالشاكي - كائن بحي العامرية بالإسكندرية).

بالفحص تبين أن الشاكي (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بالعامرية بالإسكندرية) وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالإسكندرية باكتشافه كسر أقفال باب المحل ملكه الكائن بحي العامرية وسرقة بعض الهواتف المحمولة من داخله وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفي 17 مارس الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ونقل المسروقات باستخدام سيارة ملاكي مستأجرة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً وما زالوا قيد الحبس.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع