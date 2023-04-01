تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

تشهد مواني البحر الأحمر نشاطاً في تداول البضائع وصولا وسفراً، اليوم السبت، وسجل حجم التداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن بالمواني بالمحافظات تشهد انتظاماً، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة، اليوم السبت، 6 سفن، مشيرا إلى تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و470 شاحنة، و20 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 500 طن بضائع، و155 شاحنة، و12 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، و315 شاحنة، و8 سيارات.

تداول 2500 طن بضائع و290 شاحنة في سفاجا

وأضاف بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين «الحرية» و«دليلة»، فيما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و290 شاحنة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1164 راكبا بموانيها.