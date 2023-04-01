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زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر يهز العاصمة النيبالية كاتمندو

كتب:

أ ش أ
10:24 ص | السبت 01 أبريل 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

أعلن المركز القومي النيبالي لرصد وأبحاث الزلازل عن رصد زلزال صباح اليوم السبت، شمال غرب العاصمة النيبالية  كاتمندو.

وذكر المركز النيبالي في تدوينة له على موقع «تويتر»، فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذا الزلزال هز العاصمة النيبالية، على الرغم من أن شدته بلغت 3.5 درجة بمقياس ريختر.

وأضاف أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 25 كيلومترا عند خط عرض 27.78 درجة وخط طول 85.25 درجة، ومع ذلك لم تشر أي تقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال ، ولم ترد تفاصيل بشأنه .

وأشار المركز النيبالي لرصد وأبحاث الزلازل إلى أن نيبال كانت قد تعرضت لزلزال شدته 2.5 درجة بمقياس ريختر يوم 22 فبراير الماضي، حيث هز ذلك الزلزال المناطق المحيطة ببلدة« بيتشهيا» في مقاطعة «باجورا» الواقعة في أقصى غرب نيبال.

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بقلم أ ش أ