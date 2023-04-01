تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. «شاهدها وأنت في البيت»

ساعات قليلة وينطلق لقاء مهم ومصيري بين النادي الأهلي والهلال السوداني ضمن مباريات المجموعة الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة، ولا بديل للمارد الأحمر عن الفوز للتأهل والصعود إلى دوري الثمانية من البطولة التي يحلم الفريق باستعادة لقبها الغائب عن خزينة النادي منذ عام.

وينطلق لقاء الأهلي والهلال السوداني اليوم السبت في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، لذلك يتطلع الجمهور إلى معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، ويمكنك مشاهدتها داخل منزلك.. «شاهدها وأنت في البيت».

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا، للراغبين في مشاهدة المباراة وتشجيع الفريق، وهي كالتالي:

تنقل قنوات بي إن سبورت beIN Sports مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 حيث أنها حاصلة عل حقوق البث، بصوت المعلق عصام الشوالي.

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات المفتوحة لـ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

كما تذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني، عبر قناة تايم سبورتس Time Sports الأرضية بتعليق طارق حسن.

التردد الأرضي: 11681

معدل الترميز :27500

تصحيح الخطأ :5/6، الاستقطاب: أفقي

ويحتل فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا صدارة المجموعة الثانية في دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وضمن الصعود رسميا بعد وصوله إلى رصيد 11 نقطة، ثم يأتي نادي الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في الترتيب لثالث برصيد 7 نقاط، ولا بديل للمارد الأحمر عن الفوز 1 دون رد، أو الفوز بفارق هدف لكي يصعد على حساب الفريق السوداني.