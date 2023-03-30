«النقل» تخصص 50 أتوبيسا لنقل جمهور الأهلي لاستاد القاهرة في مباراة الهلال

قررت هيئة النقل العام برئاسة اللواء رزق علي رئيس الهيئة بالقاهرة، الدفع بأ50 أتوبيسا بخلاف خطوط النقل العام وشركات النقل الجماعي التابعة للهيئة العابرة بمحاور طريق النصر وصلاح سالم واسماعيل الفنجري المحيطة باستاد القاهرة لنقل جمهور النادى الاهلى لحضور مباراة الأهلى والهلال السوداني على أرض استاد القاهرة فى بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الساعة 9 مساء.

رزق: الدفع بعدد كبير من الأتوببسات لجميع الخطوط

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، إنه تقرر الدفع بعدد كبير من الأتوببسات على مختلف الخطوط لنقل جمهور النادي الأهلي إلى استاد القاهرة السبت المقبل، استجابةً لطلب النادي الأهلي مؤخرا، خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني.

وأضاف لـ«الوطن» أن النادي الاهلي خاطب الهيئة لتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل الجمهور إلى أرض استاد القاهرة للتسهيل عليهم لحضور مباراة الاهلى المصرى والهلال السودانى فى بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت.

10 جنيهات فقط قيمة التذكرة

وأشار إلى أن تذكرة ركوب سيارات خدمة مباراة الأهلي ستكون 10 جنيهات فقط على مختلف الخطوط، حيث يتم تخصيص 10 أتوبيسات على خط عبد المنعم رياض إلى رمسيس والعباسية إلى استاد القاهرة، وأيضا 5 أتوبيسات على خط العباسية وصلاح سالم ويوسف عباس إلى الاستاد.

ومن الخطوط 5 أتوبيسات على خط دوران شبرا، الخلفاوي، منشية الجمل، حدائق القبة، الفنجري، استاد القاهرة.

5 أتوبيسات على خط قسم الحدائق ،حدائق القبة، الفجرى، استاد القاهرة

3 أتوبيسات على خط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العينى.

3 أتوبيسات السيدة عائشة ، الاتوستراد ، جامعة الازهر، استاد القاهرة.

5 أتوبيسات السيدة عائشة، الأتوستراد، نادي السكة، استاد القاهرة.

5 أتوبيسات على خط النزهة الجديدة، الحجاز، شارع النزهة، السبع عمارات، ميدان الساعة، طريق النصر استاد القاهرة.

5 أتوبيسات على خط الأميرية، سراى القبة، روكسي، كلية بنات عين شمس خضر التونى، شارع يوسف عباس، استاد القاهرة.

5 أتوبيسات على خط شبرا الخيمة، مسطرد، المطرية، التجنيد، روكسي، الخليفة المامون، الفنجري، استاد القاهرة.