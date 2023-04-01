بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بروما.. وإلغاء جدول أعماله حتى يوم الخميس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بمغادرة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مستشفى في روما، عائدًا إلى الفاتيكان اليوم السبت، بعد تلقيه العلاج من التهاب في الشعب الهوائية، ولوح بيده لأُناس احتشدوا للتعبير عن أمنياتهم الطيبة له، وللإعلاميين الذين كانوا في الانتظار أثناء تحركه من المستشفى.

البابا أَصيب بعدوى في الجهاز التنفسي

وفي تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، كان قد جرى حجزه في المستشفى، مساء الأربعاء الماضي، إثر إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، وكان يحتاج للبقاء في المستشفى بضعة أيام، بينما في بيان للفاتيكان، قال ماتيو بروني، مدير الإعلام في الكرسي الرسولي، إنّ «البابا فرنسيس كان يُعاني من صعوبات تنفسية».

وأوضح الفاتيكان أن إصابة البابا التنفسية، والتي عانى منها منذ أيام، ليست كوفيد 19، وستتطلب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى، وفق «بروني»، كما جرى إلغاء جدول أعمال البابا فرنسيس حتى يوم الخميس.

وسبق أن دخل البابا فرنسيس، الذي يستخدم كرسيًا متحركًا منذ مايو 2022 بسبب آلام مُزمنة في ركبته، إلى مستشفى جيميلي لمدة عشرة أيام في يوليو 2021 للخضوع لجراحة في القولون.