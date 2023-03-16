رئيس حكومة لبنان يلتقي بابا الفاتيكان اليوم في روما

يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، اليوم الخميس، مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حيث يطّلع البابا على مستجدات الجهود المبذولة لمساعدة لبنان، في إطار المساعى الدبلوماسية التي يجريها لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي، وهو اللقاء الثانى بينهما خلال أقل من سنة وثلاثة أشهر.

ووصل ميقاتي إلى العاصمة الإيطالية روما، أمس الأربعاء، في مستهل زيارة رسمية إلى الفاتيكان .

ومن المقرر أن يلتقي ميقاتي أيضا مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، كما يُجري محادثات ثنائية رسمية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

ميقاتي يدعو إلى إطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، دعا إلى إطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان والتعاون بين جميع أبنائه، و قال اطلعنا على الاتصالات من أجل الإسراع في انتخاب رئيس، وكانت الآراء متفقة.

ميقاتي: توافقنا على اختيار رئيس جمهورية في أسرع وقت

وأكد قائلا: «توافقنا في الرأي على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت من أجل انتطام العمل العام في البلد، وعمل المؤسسات الدستورية، وللبدء بالدخول في الحل».

وأضاف «هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية ولكن الأهم يتعلق بالسياسة، ومن دون حل سياسي، وأن يعود المجلس النيابي للقيام بدوره الطبيعي، وأن يكون هناك مجلس وزراء كامل المواصفات الدستورية، لا يمكن الخروج بحل».