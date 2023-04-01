تحرير 2593 مخالفة لعدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، تحرير الإدارة العامة للمرور 2593 مخالفة لعدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، على مستوى المحافظات.

ضبط 504 مخالفات لقائدي الدراجات النارية

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الإدارة العامة للمرور ضبطت 504 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة، إضافة إلى رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.