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تحرير 2593 مخالفة لعدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:55 ص | السبت 01 أبريل 2023
الملصق الإلكتروني - صورة أرشيفية

الملصق الإلكتروني - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، تحرير الإدارة العامة للمرور 2593 مخالفة لعدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، على مستوى المحافظات.

ضبط 504 مخالفات لقائدي الدراجات النارية

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الإدارة العامة للمرور ضبطت 504 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة، إضافة إلى رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع