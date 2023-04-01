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ماذا فعل بابا الفاتيكان فور مغادرة المستشفى؟

كتب:

محمد علي حسن
12:04 م | السبت 01 أبريل 2023
بابا الفاتيكان يعانق والدين فقدا ابنتهما

بابا الفاتيكان يعانق والدين فقدا ابنتهما

مع تأكيد الأطباء تحسن أوضاعه الصحية غادر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، في العاشرة و35 دقيقة من صباح اليوم السبت، بوقيت روما مستشفى جيميلي الذي كان قد توجه إليه الأربعاء الماضي.

بابا الفاتيكان يوجه التحية إلى عميد الجامعة الكاثوليكية ومعاونيه

وجاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس قد وجه التحية إلى عميد الجامعة الكاثوليكية ومعاونيه والمساعد الكنسي العام، هذا إلى جانب الأطباء والعاملين الصحيين الذين اعتنوا بقداسته خلال هذه الأيام.

بابا الفاتيكان عانق والدَين فقدا ابنتهما

وأضاف بيان الفاتيكان: «وأراد البابا فرنسيس تحية مَن كانوا في باحة المستشفى كما وعانق والدَين فقدا ابنتهما الليلة الماضية وتوقف للصلاة معهما».

 

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