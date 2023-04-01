ضبط شخصين بالإسكندرية بتهمة انتحال صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطن، تورط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بجهات حكومية بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد -على خلاف الحقيقة ب-قصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكّد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي .