حبس تشكيل عصابي نصب على صاحب مطبعة في القاهرة 

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على صاحب مطبعة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بداية البلاغ

وصول بلاغ لقسم شرطة عين شمس حيال شخصين لنصبهما على صاحب مطبعة، حيث اتفقا على بيع أحبار طباعة وعند وصوله للمكان المتفق عليه، قاما بمغافلته وسرقا أمواله ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وبتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بذات الأسلوب «أسلوب المغافلة»، واعترفا بسرقة كمية من أسلاك الكهرباء من صاحب محل أسلاك كهربائية.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

حول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»