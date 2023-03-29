تجديد حبس عصابة ارتكبت 45 واقعة نصب على المواطنين في القليوبية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي ارتكب 45 واقعة نصب على المواطنين ببيانات البطاقات البنكية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال

البداية عندما وردت معلومات لرجال الشرطة تفيد بقيام 4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجني عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمصاريف إدارية لتمكينهم من الحصول على الجائزة المشار إليها.

وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي، و20 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع النصب على المواطنين على النحو المشار إليه واقتسام حصيلتها فيما بينهم، وأضافوا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تستخدم في الاتصال بالمواطنين والنصب عليهم والمبلغ المالي من متحصلات تلك الجرائم كما أسفر الفحص الفني عن ارتكابهم 45 واقعة نصب.

العقوبة: السجن مدة تتراوح بين شهر و3 سنوات

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ «الوطن»، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».