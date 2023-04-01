«سنابل الخير» بالشرقية توزع 850 وجبة يوميا في رمضان.. وسندات للمستحقين

توزع جمعية «سنابل الخير» الخيرية، بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوميا، خلال شهر رمضان المبارك، نحو 850 وجبة على المستحقين، وعددهم نحو 500 أسرة، بواقع 1750 فردا، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري ومؤسسة «مصر الخير».

وقال المهندس إسلام عطية، أمين صندوق الجمعية لـ«الوطن»، إن الجمعية توزع 850 وجبة إفطار يوميا على نحو 1750 فردا، لافتا إلى حصول الجمعية على 500 وجبة من بنك الطعام المصري و350 وجبة من مؤسسة «مصر الخير»، لتوزيعها على الأشخاص والأفراد، حيث تم تجهيز الوجبات داخل مطبخ الجمعية بمجمع الشيخ إبراهيم عطية العناني بالقرية.

سند بقيمة 2000 جنيه

وذكر «عطية»، أن القائمين على العمل الخيري بالجمعية وزعوا كراتين رمضان وسندات الشهر الكريم على الأسر المستحقة، لافتا إلى تكلفة السند حوالي 2000 جنيه، استفادت بها 15 أسرة، وتكفي أسرة عددها 5 أفراد طوال شهر رمضان، مشيرا إلى استمرار توزيع الوجبات يوميا على الأسر والأفراد الأكثر استحقاقا خلال أيام الشهر الكريم.

1500 وجبة إفطار جماعي

وتابع أمين صندوق «سنابل الخير»، أن القائمين يستعدون لتجهيز إفطار جماعي بتجهيز نحو 1500 وجبة في يوم اليتيم، لإدخال السرور على الأطفال والأسر، فضلا عن تجهيز سهرة رمضانية للحضور تتنوع بين فقرات ترفيهية وفقرات انشاد ديني تحييها فرقة الأخوة أبو شعر للإنشاد.

سيدات متطوعات للطهي ومعهن شهادت صحية

وأشار «عطية»، إلى أن طهي الوجبات في «سنابل الخير» تساهم فيه سيدات متطوعات بلا أجر، حيث تم إعداد شهادات صحية لهن لضمان الأمن الصحي لمن يتناولون وجبات الطعام، مؤكدا جودة الطعام ومذاقه ونظافته كما الطعام البيتي.