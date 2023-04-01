توصيل مياه الشرب لـ40 من الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

كشف المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استكمال الشركة إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لـ40 من الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز أبو حماد بالاشتراك مع مؤسسة أبواب الصدقة، وفقًا لبروتوكول التعاون بين الشركة والجمعية وتأكّيدًا للدور المجتمعي للشركة.

دراسة كل حالة من خلال المعاينة على الطبيعة

وأكّد «أبو حلاوة» في تصريحات صحفية، أنَّ الشركة تولت دراسة كل حالة على حدا من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية ذلك للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

من جانبها، قالت الدكتورة مي عزت مصطفى مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة إنَّ الشركة تقدم كل التسهيلات الممكنة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كل المؤسسات التي تسهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

من جهته، أكّد المهندس محمد صلاح مدير عام فرع الشركة بمركز ومدينة أبو حماد أن الفرع بصدد تنفيذ عدد كبير من وصلات مياه الشرب بالاشتراك مع مؤسسة أبواب الصدقة، إذ تمّ استهداف الأسر الأولى بالرعاية بقرى المركز، إذ أثمر تعاون الشركة مع المؤسسة حتى الآن عن تنفيذ 950 حالة.

بحث حالات الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى

وكثفت حملات البحث الميداني بالشركة خلال شهر رمضان زيارات ميدانية لبحث حالات الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ناطورة وأبو الشقوق والبواردية والفرايين والهجارسة بمركز ومدينة كفر صقر تمهيدا لتوصيل المياه لهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.