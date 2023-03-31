قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفيات الصوفية المركزي، وأولاد صقر المركزي، وذلك بعد المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بصان الحجر.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الصوفية وأولاد صقر

مر وكيل وزارة الصحة على الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصوفية، مهنئاً العاملين والمرضي، بحلول شهر رمضان المبارك، كما تم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، مؤكداً على أهمية إتباع معايير الجودة في التسجيل الطبي بالسجلات والملفات الطبية.

كما وجه «مسعود» بإعادة تنظيم قسم الاستقبال وفقاً لمعايير الجودة، ورفع كفاءة بعض الأقسام الداخلية، مع عمل استراحة للمرضى بقسم العيادات الخارجية بفناء المستشفى، تيسيرا عليهم، مع تحديد خطوط السير الخاصة بها.

وكيل صحة الشرقية يوجه بالقضاء على قوائم الانتظار

كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى أولاد صقر، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والأمصال، وفصائل الدم المختلفة، كما تفقد قسم الحضانات، والعمليات الجراحية، ووجه بزيادة الإضاءة بالحضانات، وبمدخل قسم العمليات الجراحية، موجهاً بالقضاء على أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، بالتنسيق مع مدير إدارة المستشفيات، مع سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالكهنة، والجراكن الفارغة الخاصة بمحاليل الكلي الموجودة بالمستشفى.