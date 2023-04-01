المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة شاب في العجوزة تحت تهديد السلاح

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق لإدانته بسرقة شاب بالعجوزة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة السلاح المستخدم في الواقعة.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «محمد. ر» 23 عاما، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، بسرقة المجني عليه بالإكراه الواقع عليه بعد أن أشهر في وجهه سلاح أبيض «شفرة»، مهددا إياه بالإيذاء وتمكن بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء منه على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنه أثناء سير الشاب المجني عليه في الطريق العام استوقفه المتهم شاهرا في وجهه سلاح أبيض متعديا بالضرب عليه حتي أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «شفرة» بدون ترخيص من الجهات المختصة.