ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول على السحور؟.. استشاري تغذية يجيب

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة والتغذية، إن تناول الفول على وجبة السحور له العديد من الفوائد على الجسم، مشيرا إلى أنه طبق أساسي على مائدة السحور لدى المواطنين لدوره المهم فى التغلب على الشعور بالجوع خلال فترة الصيام، حيث إنه يحتوى على عناصر غذائية تجعله وجبة متكاملة العناصر شرط عدم الإسراف في تناوله.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول على السحور؟

وتابع استشاري السمنة والتغذية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفول من البروتينات التى تحتاج الى وقت كبير لإتمام عملية الهضم وبالتالى تعطي الشعور بالشبع خلال فترة الصيام، لافتا الى أن الفول يحتوى على الياف صناعية تذوب في الماء، ويعمل الفول على تحسين عملية الهضم وتنشيط الجهاز الهضمي ومقاومة الإسهال.

خفض الكوليسترول.. وتقوية المناعة

وأضاف الدكتور بهاء ناجي، يعمل تناول الفول على خفض الكوليسترول في الدم حيث إنه لا يحتوى على الدهون التى تعمل بدورها على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار داخل الجسم، مشيرا الى أهمية الفول فى تقوية الأعصاب وتقوية المناعة.

إعداد طبق الفول

ونصح «ناجي» المواطنين عند اعداد طبق الفول على السحور لابد من البعد عن الزيت الحار واضافة زيت الزيتون، واضافة نسبة من الكمون، وتناول الخضروات بالإضافة الى طبق الفول لدورها الهام فى تقوية مناعة الجسم وترطيبه خلال فترة الصيام وعدم الشعور بالجفاف، ناصحا المواطنين باهمية ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار خاصة رياضة المشي.