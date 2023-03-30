ماذا يحدث للجسم حال الإسراف في تناول الحلويات؟.. الصحة تجيب

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من تناول الحلويات بكثرة خلال شهر رمضان، وقالت وزارة الصحة والسكان إن تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار يضر الصحة، لذلك تناول قطعة صغيرة بحجم أصابع اليد أو 2 قطعة قطايف في اليوم كافية.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أضرار الإسراف في تناول الحلويات، وقالت: «تتضمن الإصابة بالسمنة والوزن الزائد، وظهور التجاعيد بشكل أسرع وكبر السن وتؤثر على البشرة»، مشيرة إلى تأثر الجهاز المناعي للجسم بسبب الإفراط في تناول الحلويات ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية.

أضرار الإسراف في تناول الحلويات

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الجسم يصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوي والفيروسات، لافتة الى أن السكريات والإفراط في تناولها يعمل على تنشيط الخلايا السرطانية بالجسم، لذلك على المواطنين خلال شهر رمضان والأيام العادية ضرورة تحقيق التوازن في الوجبات والحلويات وتناول كميات محدود.

الإصابة بالاكتئاب والتوتر عكس الشائع

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الإسراف في تناول الحلويات يعمل على الإصابة بتسوس الأسنان، لافتة إلى الإصابة بالصداع أيضا، وعدم انضباط ضغط الدم في الجسم، وتأثر العين أيضا، والإصابة بالاكتئاب والتوتر ايضا.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي وهو نصف ساعة على الأقل بعد الإفطار للحفاظ على صحة الجسم والتمتع بمزاج جيد، مشيرة الى أن شهر رمضان الكريم فرصة للاستفادة من الصيام واتباع نظام غذائي سليم.