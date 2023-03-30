ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة يوميا على السحور؟.. استشاري باطنة يوضح

كشف الدكتور علي سلومة، استشاري أمراض الباطنة، ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة يوميا على السحور، وقال «سلومة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الموز من الفواكه التي تتميز بالعديد من الفوائد على الجسم، حيث يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وفي حال تناوله بشكل يومي على وجبة السحور يساعد فى الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه داخل الجسم ولن يشعر الشخص بالعطش خلال فترة الصيام.

ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة يوميا على السحور؟

وتابع استشاري أمراض الباطنة، عند تناول موزة واحدة على السحور بشكل يومي في رمضان سيساهم فى عملية الهضم، حيث إن الموز من أكثر الأطعمة المفيدة للمعدة وتستخدم كعلاج فعال للاضطرابات المعوية وهى مناسبة للأفراد الذين يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالمعدة كالقرحة.

الوقاية من الإصابة بالأنيميا ونقصان الوزن

وأضاف الدكتور علي سلومة أن عند تناول موزة يوميا يعود على الجسم بمجموعة من الفوائد كالوقاية من الإصابة بالأنيميا، والمساهمة فى علاج التهاب المفاصل والنقرس، حيث إن الموز يحتوي على فيتامين «ب»، مشيرة إلى أن الموز يساعد كثيرا في عملية إنقاص الوزن بشرط عدم الإسراف فيه «موزة واحدة تكفي».

ونصح استشاري أمراض الباطنةّ، المواطنين خلال فترة صيام شهر رمضان بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي حتى لو نصف ساعة، للعمل على تحسين الحالة المزاجية والتمتع بصحة جيدة، لافتا إلى أهمية اتباع نظام صحي بعيدا عن الطعام المليء بالدهون التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الضارة على صحة الكبد.

وشدد استشاري أمراض الباطنة على ضرورة التخلص من السمنة والاستفادة من شهر رمضان للتخلص من السمنة ونقصان الوزن خلال الشهر الكريم والاعتماد على الخضروات والفاكهة.