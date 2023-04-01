السيسي يجري حوارا مع أحد المقاتلين خلال تفقده الارتكازات الأمنية في شرق القناة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وعدد من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أحد المقاتلين، قائلًا: «أنت درست في ضباط صف مدة قد إيه؟»، فرد عليه: «سنة و 8 شهور»، ليسأله الرئيس السيسي: «يتنزل أجازة كل قد إيه»، وجاء رده: «بنزل كل 16 يوم وأقعد 8 أيام أجازة».

ورد الرئيس السيسي: «وأنا في سنك بقعد 40 يوم وأنزل 5 أيام، لا كان فيه عربيات بتتحرك ولا كان فيه طرق»، فيما سأله عن حالته الاجتماعية، فكان رد الجندي: «لسه والله على وش خطوبة، عندي شقة في البساتين بدفع فيها 800 جنيه قسطها الشهري».