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الرئيس السيسي موجها النصح لأحد المقاتلين: «متضيعش وقت.. اقرأ وتعلم وطور نفسك»

كتب:

محمد عزالدين
05:30 م | السبت 01 أبريل 2023
الرئيس السيسي مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب،

الرئيس السيسي مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب،

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وعدد من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وسأل الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد الجنود المقاتلين في شرق قناة السويس يدعى شوقي جمعة، قائلا له: «بتعرف تقرا وتكتب؟» فرد عليه: «بقرا وأكتب على قدي، ولما بمسك التليفون بعرف اتعامل عليه»، موضحا أنه يعيش في شبرا الخيمة.

وأضاف أن الكثير من أصدقائه يساعدونه في القراءة والكتابة، متابعا: «اتحسنت الحمد لله أحسن من الأول كتير»، فوجه له الرئيس السيسي نصيحة له، قائلا: «لازم نقرا ونكتب كويس».

ووجه الرئيس السيسي بمنح شهادة له، قائلا: «شكلك نبيه.. الوقت ده متضيعش ساعة منك إنك تتعلم فيها وتاخد شهادة.. وهسأل عليك»

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