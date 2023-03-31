وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

انتصارات العاشر من رمضان ستظل إنجازا وطنيا

وقال وزير التنمية المحلية في برقية التهنئة: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته وستظل إنجازاً وطنياً وبطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل التي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هو الدرع الواقي لمصرنا الغالية».

وأضاف اللواء هشام آمنة: «داعين الله أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبوا إليه من رفعة وازدهار وتقدم لمصرنا الغالية».